Schömberg Nächster Schritt bei Stadtentwicklung

Schömberg. Sprenger betonte, dass sowohl die Bürgerwerkstatt zum Auftakt der Stadtentwicklungsplanung als auch die beiden Bürgerspaziergänge in Schömberg und Schörzingen gut angenommen worden seien. Auch seien von den Bürgern viele Ideen und Anregungen eingebracht worden.

Auch Planer Johann Senner vom Büro Planstatt Senner, Überlingen, habe die starke Bürgerbeteiligung in Schömberg gelobt. Sprenger: "Ich denke, wir sind da auf einem guten Weg."

Wie geht es jetzt weiter? Nach Auskunft von Sprenger wird am 24. März eine Klausurtagung des Gemeinderats stattfinden, bei der den Ideen und Projekten eine Struktur gegeben werden soll. Anschließend hätten die Bürger in einem Workshop noch einmal die Möglichkeit, sich mit der Stadtentwicklung zu befassen, ehe der Gemeinderat das Ganze für den Antrag auf Aufnahme ins Landessanierungsprogramm in "ein Korsett schnüren" werde. Das Planungsbüro Senner werde den Antrag ab Juli ausformulieren, der dann im Oktober im Gremium verabschiedet werden soll.