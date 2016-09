Schömberg Motto: Handeln für das Obere Schlichemtal

Denn nur mit leistungsfähigen Gewerbe- und Einzelhandelsbetrieben sei die Lebensqualität vor Ort auch künftig zu erhalten. Die Stadt und der HGV würden von der Aktivität und dem Ideenreichtum der Selbstständigen leben.

So könnten mit einem starken und gut funktionierenden Netzwerk, wie es der HGV darstelle, die Kräfte gebündelt werden in dem Bemühen, wichtige und sinnvolle Rahmenbedingungen für das Leben und Arbeiten in der Stadt und im Oberen Schlichemtal zu schaffen.

Die Gewerbeschau soll auch künftig im Zweijahres-Rhythmus stattfinden – abwechselnd in Schömberg und Schörzingen. In diesem Jahr treffen sich die Einzelhändler, Handwerker und Gewerbetreibenden wieder in der Stauseehalle. Die offizielle Eröffnung ist um 11.30 Uhr mit Bürgermeister Karl-Josef Sprenger und der Stadtkapelle.

Neben den Aktionen, die die Firmen an ihren Ständen bieten, hat der HGV ein "Bullenreiten" organisiert. Nachmittags unterhält die kleine Besetzung der Stadtkapelle. Das örtliche DRK ist wieder für die Bewirtung zuständig und bietet Mittagessen sowie nachmittags Kaffee und Kuchen an.