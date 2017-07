Schömberg Lippus: fast eine Punktlandung

Nach 26 Amtsjahren geht er in Pension. Demnächst feiert er sein 40-jähriges Jubiläum im öffentlichen Dienst. Der Verbandsvorsitzende, Weilens Bürgermeister Gerhard Reiner, dankte Lippus für sein großes Engagement in all den Jahren. Lippus habe als Geschäftsführer ein umfangreiches Tätigkeitsfeld beackert. Reiners Fazit: "Wir alle können mit seiner Arbeit zufrieden sein."

Bei der Jahresrechnung 2016, die Lippus zusammen mit seiner Amtsnachfolgerin Jennifer Armbruster aufgestellt hat, schaffte er fast eine Punktlandung. "Wir liegen beim Verwaltungshaushalt mit einem Umfang von 1,492 Millionen Euro nur etwa 8000 Euro unter dem Planvolumen." Der Vermögenshaushalt schließt mit 282 300 Euro. Der Schuldenstand beträgt 308 000 Euro, den Löwenanteil machen zwei Darlehen für Modernisierungsmaßnahmen auf der Kläranlage aus.

Die Rücklage beträgt rund 20 000 Euro, dazu gibt es weiter zweckgebundene Rücklagen für die Sanierung von Gemeindeverbindungsstraßen und für die Sozialstation, an der der Verband Anteile hält.