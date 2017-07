Schömberg Lehrerin muss sogar tief Luft holen

Schömberg. Stolze Eltern, Freunde und Lehrer applaudierten lautstark beim Eintritt der elf Schüler. Diese waren bereit, ihr Hauptschulzeugnis abzuholen. Klassensprecher Julian Schwämmle und Timo Böhnke moderierten die Feier an und baten zunächst Rektorin Ingrid Seilacher auf die Bühne. Diese erinnerte sich sehr gerne an die vielen positiven Gespräche mit den Schülern. Es sei jedoch nicht immer alles einfach gewesen, stellte sie fest. "Aus Chaoten sind nun Männer geworden", war sie sich schlussendlich sicher. Mit dem allseits bekannten Spruch appellierte sie an die Schüler, dass sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen sollen, da jeder seines Glückes Schmied sei.

Und Bürgermeister Matthias Leyn zeigte sich stolz über jeden Abgänger. "Dieser Schulabschluss ist ein erster Meilenstein für euch", erklärte er. Für die Zukunft gab er den Schülern einen wichtigen Ratschlag mit. Man solle in der Berufswelt immer am Ball bleiben und motiviert sein, und bei wichtigen Entscheidungen selbst Eigenverantwortung übernehmen.

Zuletzt wurde die laut umjubelte Klassenlehrerin Diana Rombach auf die Bühne gebeten. Man merkte schnell, dass zwischen ihr und der Klasse eine enge Bindung entstanden ist. Man habe in den drei Jahren, die sie zusammen verbracht hatten, vieles erlebt. Rombach selbst erzählte, dass sie dabei vieles beigebracht, aber auch einiges gelernt habe. In einer sehr emotionalen Rede, bei der die Klassenlehrerin auch tief Luft holen musste, bedankte sie sich bei der gesamten Klasse.