Schömberg Lässt AfD Gäste draußen stehen?

"Sie macht uns große Sorgen und ich fordere den Gemeinderat auf, die Geschäftsbedingungen zu überarbeiten, um so etwas zu verhindern", sagte eine ortsansässige Gastronomin. Die geplante Veranstaltung sorge für Unmut in der Bevölkerung und bei den Gästen.

Kein Beschluss des Gemeinderats

"Beim Veranstalter handelt es sich um eine im Landtag demokratisch vertretene Partei, die deshalb unsere öffentlichen Einrichtungen nutzen kann. Mehr möchte ich dazu nicht sagen", sagte Bürgermeister Matthias Leyn zu den Regularien der kommunalen Nutzungsordnung. "Der Gemeinderat wurde davon in Kenntnis gesetzt, es gab keinen Beschluss", ergänzte Gemeinderat Joachim Zillinger. Seit fünf Jahren ist die Benutzerordnung für das Kurhaus in Kraft. "Es macht uns stutzig, dass bei der Veranstaltung erst geprüft wird, wer rein kommt. Mein Verständnis für Demokratie ist ein anderes, da kann ich überall hin", gab die Gastronomin zu bedenken. In der AfD-Ankündigung heißt es nämlich, dass Mitglieder und Förderer eingeladen sind sowie "Gäste zugelassen werden können" und es eine Einlasskontrolle geben wird.