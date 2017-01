Schömberg James Bond stimmt auf Alpha ein

Der Alpha-Kurs, den die evangelische Kirchengemeinde Erzingen-Schömberg mit der katholischen Kirchengemeinde Schömberg veranstaltet, beginnt am heutigen Dienstag um 19 Uhr in der Alten Kinderschule in Schömberg. Er findet an zehn Abenden und einem Wochenende statt. Er beschäftigt sich mit grundlegenden Fragen rund um Gott und den christlichen Glauben und richtet sich an alle Menschen, die mehr vom Leben erwarten.

Es spielt keine Rolle, ob jemand seinen Glauben auffrischen möchte, ob er am Glauben zweifelt oder auf der Suche ist. In dem kostenlosen Kurs sind alle Interessierten willkommen.