Schömberg "Hüttengaudi" und große Polonaise

Schömberg. Zunächst sind die Schömberger Narren am 28. und 29. Januar beim Narrentreffen in Markdorf dabei. Am 4. und 5. Februar nimmt die Zunft am Landschaftstreffen in Haigerloch teil. Am Donnerstag, 9. Februar, ist "Facklafiar- und Wirtshausliedersingen" ab 19 Uhr im Gasthof Plettenberg.

Am Samstag, 11. Februar, heißt es auf zur "Hüttengaudi" mit der Partyband "Highfive". Beginn ist um 19 Uhr in der Stauseehalle. Damit veranstaltet die Zunft wieder eine Saalfasnet, die in den vergangenen beiden Jahren ausgefallen ist.

Am Samstag, 18. Februar, steht mit dem "Maschgeratag" ein erster Höhepunkt der Fasnet im Städtle an. In den Gaststätten und Kneipen wie in der Traube, im Goaßahemml, im Plettenberg, in der Kanone, im Postillion und im Zollhaus ist für die Narren einiges geboten.