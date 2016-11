Schömberg. Zum ersten Mal wird beim "Advent am Vorsee", der morgen und am Sonntag bei der Schömberger "Ölmühle" stattfindet, eine große Holzkrippe zu bewundern sein. Sie wird derzeit aufgestellt. Neben kindsgroßen Krippenfiguren fertigt Holzkünstler Edwin Eha einen hölzernen Bethlehem-Stern. Jedes Jahr soll eine weitere Holzfigur dazukommen. Beim Markt bieten zahlreiche Verkäufer Weihnachtsartikel an, für Bewirtung und Musik ist ebenfalls gesorgt.