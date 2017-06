Schömberg Grundstückskauf eröffnet neue Chance auf Kreisverkehr

Andere Besitzverhältnisse

Neue Besitzverhältnisse an der Kreuzung Linden-, Schwarzwald- und Liebenzeller Straße nur wenige Meter weiter, eröffnen die Möglichkeit, diesen Verkehrsknotenpunkt zu entzerren. "Die gleichzeitige Anbindung der ›Neuen Mitte‹ würde ebenfalls zur Verbesserung der Situation beitragen", lenkte Dittler den Blick auf den Lageplan. Er gibt der Schwarzwaldstraße in Höhe der Kirche einen leichten Schwenk in das Line-Areal hinein und formuliert den angrenzenden Kreuzungsbereich als Kreisverkehr. Dessen Ausfahrten schließen sich in den anderen Verkehrsarmen an den Bestand an.

Konkreter Entwurf nötig

"Für die Abstimmung mit den Behörden zur Durchführbarkeit dieses Vorschlags brauchen wir konkrete Entwurfsplanungen", erläuterte Bürgermeister Matthias Leyn den Beschlussvorschlag, das Ingenieurbüro Weber damit zu beauftragen.

Ein Haushaltsrest aus dem vergangenen Jahr in Höhe von 50 000 Euro, der übertragen wurde, sichert die Finanzierung. Darüber hinaus muss eine Verkehrsschau durchgeführt werden. Offenbar traf der Vorschlag den Nerv des Gemeinderats, der ohne Diskussion diesem Vorgehen zustimmte.