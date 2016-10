Schömberg Gott und seine vielen Talente entdecken

Die Helfer kommen sowohl aus den katholischen als auch aus den evangelischen Kirchengemeinden, sie sind zwischen 16 und 75 Jahre alt, manche sind noch Schüler, andere stehen mitten im Berufsleben, andere sind schon im Ruhestand. Eines eint und motiviert sie: Ihre Liebe zu den Kindern und ihr Wunsch, "dass diese Gott mit seiner Liebe erfahren und ihn als ständigen Begleiter und Unterstützer im Alltag erleben".

Den Auftakt der Kinderbibeltage bildet ein ökumenischer Gottesdienst am Sonntag, 30. Oktober, ab 17.30 Uhr in der Stadtkirche in Schömberg. Danach finden die Bibeltage für alle Kinder von der ersten bis zur sechsten Klasse von Mittwoch, 2., bis Freitag 4. November, jeweils von 14.30 bis 17.15 Uhr statt.

Anmeldungen nehmen das katholische Pfarrbüro Schömberg und das evangelische Pfarrbüro Erzingen-Schömberg entgegen.