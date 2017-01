Bei schönem Winterwetter haben sich 43 Wanderer zur Glühweintour des Schwarzwaldvereins Schömberg getroffen. Mitglieder, Gäste aus den Nachbarvereinen sowie Patienten aus den Kurkliniken waren dabei. Die Wege waren gut zu begehen. Der Winterwald zeigte sich in weißer Pracht. Nach rund sechs Kilometern wurde in der Hütte am "Bühl" eingekehrt. Das Küchenteam hatte alles vorbereitet. Musiker "Wilfried" spielte zünftige Musik. Foto: Verein