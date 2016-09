Schömberg Gestaltung der beiden Kreisel ist unklar

Für beide Kreisel schlug die Baumschule Schwingel aus Unterreichenbach Natursteinblöcke mit einem Metallschild vor. Darauf würde der Name des jeweiligen Ortes stehen. Hinzu kämen jeweils eine Beleuchtung, ein Natursteinpflaster, Bodendecker als Pflanzen sowie Zierkies.

Vor Schnellschuss gewarnt

Doch die Vorstellungen des Unternehmens kamen im Gemeinderat nicht recht an. So fand Gemeinderätin Elfriede Mösle-Reisch (SPD) die Pläne nicht ganz überzeugend. Statt Zierkies schlug sie eine Pflasterung vor. Außerdem habe sie ein Problem mit den Schildern. Für den Kreisverkehr am Leipziger Platz in Schömberg schlug Mösle-Reisch das Pflanzen einer Linde vor. Dem widersprach Gemeinderätin Ulrike Mayrhofer (CDU). Mit diesem Baum würde man manchen Betrieb nicht mehr sehen. Die Sicht auf die Mitte des Ortes werde genommen.