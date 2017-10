Schömberg Gelungene Premiere in Langenbrand

Da bei einem Termin Mitte Oktober nicht unbedingt mit so herrlichem Spätsommerwetter gerechnet werden kann wie am Festtag, hatten sich die Organisatoren für das Bürgerhaus als Veranstaltungsort entschieden. Dort unterhielt der Musikverein Langenbrand unter der Leitung von Uwe Forstner mit flotter Blasmusik zunächst die Gäste.

Dem um 16 Uhr stattfindenden Bubble-Fußball-Spektakel kam das schöne Wetter jedoch sehr entgegen und so fanden sich viele Zuschauer auf der Wiese hinter dem Backhaus ein, um dieser Gaudi beizuwohnen. Drei Mannschaften á vier Spieler formierten sich: Der 1. FC Seifenblasen, die Apples und The Bubbles. Das Auftaktspiel entschieden die Seifenblasen gegen die Bubbles 3:1 für sich. Die Spieler steigen in aufgeblasene, durchsichtige, rund drei bis vier Kilo schwere "Bubbles", die ab den Knien aufwärts Körper und Kopf umfassen. Es ist ein kräftezehrendes Vergnügen. Deshalb dauerte ein Spiel auch nur zehn Minuten. Viel Spaß hatten die Zuschauer genauso wie die Spieler, wenn die gerempelten "Bubbles" manchmal sogar mit Überschlag durchs Spielfeld kullerten. Das Organisations-Team aus den vier Vereinen hatte fürs leibliche Wohl der Gäste bestens vorgesorgt: Mit Braten, Curry-Wurst und Bratwurst mit Pommes oder Kartoffelsalat zum Sattessen oder für die Süßschnäbel ein buntes leckeres Kuchenbuffet zum Kaffee war für jeden Geschmack etwas im Angebot. An die Bierbar gesellten sich die Liebhaber des Gerstensafts. Die Cocktailbar öffnete um 19.30 Uhr mit einer Happy Hour ihren Tresen. Ab 20 Uhr rockten die Musiker des "Sound Express" das Bürgerhaus.

(jt). Die erste Auflage des gemeinsamen Festes trugen der örtliche Sportverein, die Feuerwehr-Abteilung Langenbrand, der Backhausverein und der CVJM Langenbrand.