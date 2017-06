Schömberg Fünf Kilometer geht es hinauf zum Hengstbergstüble

Start des Laufes ist um 19.30 Uhr am Wanderheim in Bad Wildbad-Calmbach. Die Laufstrecke führt über rund fünf Kilometer hinauf zum Vereinsheim des WSV in Schömberg auf dem Bühl. Bis dahin sind von den Läuferinnen und Läufern 250 Höhenmeter zu bewältigen.

Empfehlenswert ist das Parken in Schömberg am Zielort (Wanderparkplatz am Bühl oder Berufsförderungswerk Schömberg). Der Weg zum Start in Calmbach ist ausgeschildert und kann zum Einlaufen genutzt werden. Ein Kleidertransport zum Ziel ist eingerichtet. Siegerehrung und Bewirtung finden am Hengstbergstüble statt.

Anmeldungen werden online bis 6. Juli unter www.wsv-schoemberg.de/berglauf angenommen. Nachmeldungen am Start sind noch bis 19 Uhr möglich.