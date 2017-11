Schömberg Farben symbolisieren die Klänge

Schömberg. Geboten war ein abwechslungsreiches Programm, das veranschaulichte, wie vielseitig Blasmusik sein kann. Durch den Abend geführt wurden die Gäste von Sandra Mager.

In seiner Begrüßungsrede ging der Vorsitzende Felix Rieger auf die Frage ein, was Musik überhaupt ist und was sie mit uns macht: "Physikalisch gesehen handelt es sich nur um geringe Schwankungen des Luftdrucks. Schallwellen kommen an unserem Ohr an und werden vom Gehirn als Klang interpretiert. Trotz dieser nüchternen Tatsache berührt doch jeder Klang im tiefsten Innern, und jeder Mensch verbindet Klänge mit mehr als nur Luftdruckschwankungen. Es sind Emotionen, die wir mit gewissen Klängen verknüpfen, und bestimmte Klänge lösen ganz unterschiedliche Gefühle und Assoziationen in uns aus."

Die Jugendgruppe spielte unter der Leitung von Linda Rieger "Crazy Animals" und "The Hey Song". Danach begeisterte die Jugendkapelle die Gäste mit "Pirates of the Caribbean" und "Gabriel’s Oboe". Als Zugabe hatten sie den Cup-Song mit farbiger Inszenierung vorbereitet.