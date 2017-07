Schömberg Erinnerungen teilen

Bevor die Jahrgänger 1966/67 vom Musikverein Schörzingen zum gemeinsamen Festgottesdienst in die St.-Gallus-Kirche begleitet wurden, versammelten sie sich am Bürgerhaus zum Sektempfang. Empfang im Bürgerhaus Ortsvorsteherin Birgit Kienzler begrüßte und beglückwünschte die Jubilare zu ihrem Fest.Nach dem gemeinsamen Mittagessen in den "Löwenstuben" schlenderten die Jahrgänger bei sommerlichem Wetter durch den Ort. Den ehemaligen Mitschülern blieb genügend Zeit um alte Freundschaften wieder aufleben zu lassen sowie über einige amüsante Erinnerungen aus der Vergangenheit plaudern und zu lachen.