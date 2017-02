Schömberg Einsatz gewürdigt

1630 Stunden geleistet

Zillinger sprach besonders die Einsätze in Bieselsberg mit zwei Großbränden und im Rahmen der Überlandbrandhilfe die Einsätze in Calw-Kentheim und Maisenbach-Zainen an. Insgesamt wurden 1630 Einsatzstunden geleistet. Dabei wurden elf Personen gerettet. Dabei waren auch drei Tote zu beklagen.

Zillinger bedankte sich für die engagierte Arbeit. Ein besonderer Dank ging an Gerätewart Uli Wegner, der sich täglich um die Fahrzeuge und die Ausrüstung kümmert. Auch den Gruppen- und Zugführern sowie dem Team der Jugendfeuerwehr unter der Leitung von Holger Rössler zollte er seine Anerkennung. Die Jugendfeuerwehr hatte 2016 ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert. Kassier Thomas Ackermann stellte einen Ausflug im Herbst in Aussicht.