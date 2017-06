Schömberg Einen "Mangel an Respekt" beklagt

Schömberg. So nahmen die Straftaten in Schömberg im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2015 von 191 auf 131 ab. Das entspricht einem Rückgang von mehr als 30 Prozent. Die Zahl der Tatverdächtigen sank von 112 auf 84 und damit um ein Viertel. Von den 84 Tatverdächtigen waren 71 Erwachsene (21 Jahre und älter), acht Heranwachsende (18 bis 20 Jahre) und fünf Jugendliche ((14 bis 17 Jahre). Es waren 26 Nichtdeutsche darunter. Walter gab jedoch zu bedenken, dass manche Delikte Deutsche gar nicht begehen können, etwa wenn es um das Aufenthaltsrecht geht.

Mehr Fälle aufgeklärt

Interessant auch die Häufigkeitszahl. Es handelt sich um die Anzahl der Straftaten pro 100 000 Einwohner. Sie sank in Schömberg von 2391 auf 1618 und damit um mehr als 30 Prozent. Schömberg liege damit im Landkreis Calw auf Platz sechs, so Walter. Im gesamten Landkreis liegt sie bei 3233. Umgekehrt erhöhte sich in Schömberg die Aufklärungsquote um fast fünf Prozentpunkte von 62,3 auf 67,2 Prozent.