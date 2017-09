Schömberg Ein Hoch auf glücklicheSchömberger

Gunzi Heil machte seinem Attribut "kabarettistische Allzweckwaffe" wieder alle Ehre. Mit saukomischer mathematischer Hirnakrobatik wies er nach, warum die Comedy-Night nur genau zu diesem Datum stattfinden kann. Sein Materialkunde-Exkurs zum Thema "Stein" brachte ihn via Parodien auf bekannte Songs vom Politiker über das Phänomen, dass quadratische Waschbetonplatten im Wasser runde Kreise erzeugen bis zu den Bankern – Stichwort "Schotte" – sowie zu Moses und den steinernen Gesetzestafeln. Am Ende bekommt jeder seinen Stein – "Ein Stein, der deinen Namen trägt" –, wenn es heißt "Atemlos in den Schacht".

Keine Lachpause bei La Signora

Keine Lachpause war dem Publikum vergönnt, als Carmela de Feo alias "La Signora" die Bühne betrat und sich erstmal beklagt, dass sie in Schömberg schon mal vor Schwimmbad-Kacheln spielen musste und ihr die grandiose "Swarowski-Halle" bisher vorenthalten wurde.

Die im Ruhrpott aufgewachsene Italienerin suchte den Kontakt zum Publikum, das freudig mitmachte und die spontanen Einlagen der "Schwarzen Witwe" im Slang des Potts begeistert quittierte. Über den Klamauk hinaus zeichnet De Feo eine außerordentliche Musikalität aus. Sie ist ausgebildete Akkordeonistin, singt gut und verpackt viele ihrer Pointen, begleitet von raumgreifender Körpersprache und unnachahmlicher Mimik, in bekannte Songs.

Ein wunderbares musikalisches Finale bereiteten alle Akteure zusammen dem restlos begeisterten Publikum mit "All you need is love" und gemeinsam mit dem Publikum, das dazu blaue und gelbe Luftballons schwang.