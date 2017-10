Schömberg DRK von Besuch des Benefizkonzerts enttäuscht

Den Hauptteil des Abends bestritt das "Sepp Mattlschweiger’s Quintett Juchee". Die fünf Musiker aus Österreich wurden ihrem Ruf voll gerecht. Mattlschweiger am Bariton, Sandi Jug (Akkordeon), Trompeter Mario Stranger, Klarinettist Patrick Jöbstl und Wolfgang Matzhold an der Gitarre stellten eindrucksvoll unter Beweis, dass sie in Sachen Musik und Entertainment sehr vielfältig unterwegs sind, und sich im deutschsprachigen Raum nicht verstecken müssen, was sowohl im Saal als auch auf der Tanzfläche zum Ausdruck kam.