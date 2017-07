Schömberg Die Betonung ist sehr wichtig

Publikum ist gebannt

Auch das Publikum, bestehend aus allen Parallelklassen, folgte gebannt den Ausführungen, bevor es wirklich jeden Vortrag mit großem Beifall belohnte.

Im Vorfeld hatten die Klassen nicht nur ihre eigenen Besten auserkoren. Sie erhielten außerdem von Jens Bodo Meier Einweisungen in die Sprachgestaltung. "Eine Fortbildung durch ihn erhielten auch die Lehrer", erzählte die Rektorin am Rande des Gedichtwettbewerbs. "Die Jury war sich bei den Mädchen von Klasse Drei sofort einig, dass Luisa Hahn den eindrucksvollsten Vortrag mit sehr guter Betonung und Körpersprache gezeigt hatte", so das Fazit. Deniz Ugur gewann als Vertreter der Jungen der vierten Klassen den Wettbewerb. Bei den anderen Kandidaten gab es indes Diskussionen, da sie in ihren Leistungen sehr dicht beieinander lagen. Schließlich gewann Daniel Bottesch den Vergleich der Jungs der dritten Klassen und Sue Ann Sager den der Mädchen aus den vierten Klassen. Alle vier Sieger erhielten einen Gutschein für die örtliche Buchhandlung, die weiteren Klassensieger je ein Taschenbuch.