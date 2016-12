Schömberg Der Sozialverband VdK verzeichnet erneut Zugänge

"Sie leisten in unserer Gemeinde gute Basisarbeit" sagte Schultes Matthias Leyn. Zudem erinnere der Verband an die Geschichte, damit sie nicht in Vergessenheit gerate, denn aus der Geschichte sollten die Menschen lernen, so Leyn mit Blick auf die Bedeutung des Volkstrauertages. Darüber hinaus brachte er seine Wertschätzung für die Tipps hinsichtlich der Barrierefreiheit in der Gemeinde zum Ausdruck. "Das sind wichtige Hinweise, die unabsichtlich von nicht selbst Betroffenen übersehen werden und wir werden die Punkte abarbeiten", führte er aus, nicht ohne auch auf diverse zeitliche, finanzielle und rechtliche Aspekte zu verweisen, die eine Realisierung erst mittel- oder langfristig ermöglichen.

Neben kulturellen und geselligen Veranstaltungen und Ausflügen für die Mitglieder organisiert der VdK-Ortsverband "Info-Cafés", bei denen relevante Themen für die Mitglieder beleuchtet werden.

Mit Treueabzeichen würdigte der Ortsverband langjährige Mitglieder, allen voran Lore Starke, die dem VdK seit 40 Jahren verbunden ist. 1991 entschloss sich auch Klaus Fenchel zur Mitgliedschaft, während Karin und Günter Erich, Brigitte und Helmut Godel, Erika Klein, Günther Kraft, Jörg Krax, Klaus Lewender, Mirjam Linder, Anna und Paul Maisenbacher, Gerd Meier, Katherina Meier, Brigitte und Lothar Müller, Peter Necker, Josef Peterlin, Katalin Saladin-Riman, Bernhard Scharfenbaum und Eberhard Schwämmle sich vor zehn Jahren dem VdK anschlossen.