Schömberg Bürgergarde feiert das 50-Jährige

Der Verein will "in kameradschaftlicher Weise alten Bürgersinn, überliefertes Brauchtum und historisches Gedankengut pflegen und die heimatliche Verbundenheit zur Stadt fördern und erhalten sowie die Stadt bei verschiedenen Anlässen ehrenvoll vertreten".

So ist die Bürgergarde am Fronleichnamsfest und am Volkstrauertag präsent, nimmt am Stadtfest und am Weihnachtsmarkt teil und führt Gruppenabende sowie Altpapiersammlungen durch.

Beginn der Jubiläumsfeierlichkeiten ist am Samstag, 18. März, um 15 Uhr mit der Landeskommando-Sitzung und der Tagung der Kommandanten. Anschließend ist eine Führung im Narrenmuseum geplant. Am Sonntag, 19. März, ist um 8.45 Uhr Antreten der Garde und der Stadtkapelle in althistorischen Uniformen vor der Grundschule. Frank übergibt dann an den stellvertretenden Landeskommandanten.

Dann wird auf den Marktplatz marschiert mit Übergabe an den Landeskommandanten Oberst Jürgen Rosenäcker, der zusammen mit Bürgermeister Karl-Josef Sprenger die Front abschreitet. Dazu wird der "Preußische Präsentiermarsch" gespielt. Anschließend ist Sektempfang für geladene Gäste in der Zehnscheuer mit Reden von Rosenäcker und Sprenger. Danach wird die Kommandantentagung in der Stauseehalle fortgesetzt.