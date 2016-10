Schömberg Bertsch zeigt flotte Herbstkleider

Attraktiv waren die Zusammenstellungen, die sieben Frauen im Modehaus Bertsch in Schömberg zeigten. Materialien und Schnitte kamen dabei in ansprechender Form den so genannten Anschlussgrößen entgegen, wie Fachleute in der Branche sagen. Seit rund einem halben Jahr hat dieses Angebot bei Bertsch Einzug gehalten und erfreut sich zunehmender Resonanz. So musste der Gastgeber noch vor dem Start der Modenschau zusätzliche Sitzgelegenheiten beschaffen, damit alle Besucher einen guten Blick hatten.

Fünf Frauen stammen aus dem Kundenkreis

Mit Erläuterungen zu Schnitten, Material und Möglichkeiten der aktuellen Mode begleitete Udo Bertsch die Präsentationen der Models, von denen sogar fünf Frauen aus dem Kundenkreis stammen, wie Ursula Bertsch am Rande erzählte.