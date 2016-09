Schömberg Backhausfest fällt diesmal sprichwörtlich ins Wasser

Neben den ebenfalls aus dem Backhaus stammenden Zwiebelkuchen rundeten Zwetschgenkuchen das Angebot ab. "Die haben die Frauen zuhause gebacken", berichtete Hinderer vom Engagement der Helferinnen. Und die hatten alle Hände voll zu tun, ihre Utensilien vor dem Regen in Sicherheit zu bringen, vor allem die elektrische Kaffeemaschine. Deshalb wurde es in dem Wirtschaftshäuschen des HGV am Rande des Platzes hinter dem Haus Bühler schnell eng.

Wenige Gäste bestens umsorgt

"Schade, aber das Wetter hält viele ab, die eigenen vier Wände zu verlassen", bedauerte nicht zuletzt HGV-Vorsitzender Dieter Wiedenmann. Wacker trotzten er und etliche Helfer den Bedingungen, damit sich der Weg der wenigen Gäste, die sich nicht abhalten ließen, lohnte.