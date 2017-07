Schömberg Aussichtsturm: Baustart noch in diesem Jahr?

Grundstücksverhältnisse müssen geklärt werden

Nach der Einweihung des Weißtannen-Erlebnispfades geht Rathauschef Leyn zusammen mit dem Gemeinderat und der Touristik und Kur die nächsten Pläne an. So soll eine Stahlseilrutsche eingerichtet werden. Eine Investorengemeinschaft hat dem Gemeinderat die Idee eines solchen Flying Fox bereits vorgestellt. Um die richtige Trasse zu finden, müssen aber noch Fragen wie zum Beispiel die Grundstücksverhältnisse geklärt werden.

Ein weiteres Projekt ist ein möglicher Aussichtsturm in Oberlengenhardt. Das Vorhaben hat den Arbeitstitel "Zol­lernblick". Das ist noch nicht der Name des Turmes. Leyn hofft, dass es noch 2017 einen Beschluss des Gemeinderates mit folgendem Inhalt gibt: "Wir bauen noch in diesem Jahr." Die Autos sollen in Schömberg parken und die Gäste zu Fuß nach Oberlengenhardt wandern, so Leyns Vorstellungen.