Der Schörzinger Jahrgang 1965/1966 hat sein Jubiläumsjahr mit einem zweitägigen Ausflug gekrönt. Früh am Samstagmorgen starteten die Jahrgänger nach Ottenhöfen im Schwarzwald. Nach einer Stärkung wanderten sie auf dem 13,5 Kilometer langen Mühlenwanderweg. Abends wurde dann auf dem örtlichen Oktoberfest des Tennisclubs bis in den frühen Morgen gefeiert und getanzt. Nach dem ausgiebigen Frühstücksbuffet am Sonntagmorgen umrundeten die 65/66er den Mummelsee. Anschließend wurde die Aussicht auf dem Panoramaweg am Lotharpfad genossen. Der Abschluss fand im "Waldkauz" in Dornhan statt. Foto: Maier