Schömberg Apollo 11 und Queen

Die Dirigenten Thomas Scheiflinger (Stadtkapelle), Linda Rieger (Jugendkapelle) und Xenia Koch (Jugendgruppe) haben ein Programm aus verschiedenen Musikrichtungen zusammengesetellt.

Die Jugendgruppe spielt "Recreation" und "Fiddler on the Roof". Die Jugendkapelle intoniert "Great Movie Adventures" sowie "Apollo 11 – Mission to the Moon".

Die Aktiven spielen unter anderem "Fanfare for the Common Man", "Klingendes Land – Ouvertüre", "Tanz der Vampire" und "Symphinic Rock – The Music of Queen and Genesis".