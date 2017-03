Schiltach Was nützt aller Reichtum, wenn er geizig macht?

Schiltach. Bei jedem der Impulsabende wie auch bei "Bibel und Brezel" am Freitagmorgen und dem Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Schiltach am Sonntag war Jesus bei der Evangelischen Gemeinschaft AB der Mittelpunkt des Geschehens: "Ob bei den Hochzeiten des Lebens oder in den Tiefzeiten und Stürmen unseres Daseins: Wir sind nie allein. Jesus ist dabei. Und nicht nur das: Jesus ist größer als alles und wichtiger als alles". Was nütze aller Reichtum und Erfolg, wenn das Leben ohne Jesus vergeblich gewesen sei? Was nütze aller Wohlstand, wenn er von Gott wegführe und stolz, geizig und egoistisch mache? Der reiche Jüngling, dessen Herz an seinem Reichtum hing und nicht an Jesus, blieb ein ganz armer Mann. "Wenn wir bei Gott nicht ankommen hat sich unser Leben nicht gelohnt", machte Prediger Erich Matter deutlich. Aber auch die Tiefzeiten würden Gefahren bergen. Wie schnell kämen Glaubenszweifel: "Hat Jesus mich vergessen? Hat Jesus wirklich alles noch im Griff?" Es brauche, so Matter, im Alltag gar nicht viel, um den Glauben zu erschüttern. Nur mit Jesus könne man mit all dem, was das Leben bringe, zurechtkommen. Nur mit Jesus könne das Äußere richtig bewertet und damit umgegangen werden. Jesus bewahr e die Menschen in den guten Tagen vor Hochmut und Stolz und in den Tiefen des Lebens vor Angst und Verzweiflung.