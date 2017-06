Schiltach Viel Musik beim Sommerfest am Parkdeck

Denn beim Altstadtflohmarkt am Samstag sorgte eine kleinere Besetzung zwischen dem Bummel durch die Stände mit Gebrauchsartikeln, Antiquitäten und begehrten Schnäppchen für Hörgenuss. Den Auftakt am Sonntag gestalteten gleich die Hauptkapelle mit schmissigen Liedern und Sommerhits, unter der Leitung von Dirigent Ralf Vosseler. Währenddessen genoss das stattlich vertretene Publikum die gute Stimmung zum Frühschoppen oder auch gleich zum Mittagstisch. Mit leckeren herzhaften Speisen verwöhnten die Musiker ihre Gäste. Außerdem organisierten die Jugendleiterinnen Rebecca Eßlinger und Fabienne Manegold ein rundum lustiges Kinderprogramm, Popkorn-Maschine für die kleinen Besucher inklusive. Kurz vor 14 Uhr startete die Nachwuchsgruppe "Youngstars", der Nachwuchs des Orchesters, für gute Unterhaltung.

Nach dem Erlernen des Instruments üben die Kinder das Zusammenspiel im Vororchester – und das in großen Schritten. Der Beifall bestätigte, dass der Auftritt hervorragend ankam. Als nächstes eroberte sich die Jugendkapelle die Bühne, die mit anspruchsvolleren Stücken wiederum punktete. Derweil schmeckten der Kaffee und verführerisch gut aussehende Kuchen dem Publikum. Viele Backofen waren vor dem Sommerfest von Freiwilligen Hobby-Konditoren angeheizt worden, so gab es eine breite Auswahl an Kuchen und Torten.

Den Abschluss des Programms gestaltete der Musikverein Rötenberg und überraschte mit lustigen Einlagen. So stiegen Musiker auf die Tische und ein Tubist spielte sein Instrument gar verkehrt herum. Das Fest klang an diesem gemütlichen Sommerabend gemütlich aus.