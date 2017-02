"Miez und Markus" moderierten den Fasnetsumzug, der am Montag bei strahlendem Wetter durch die Fachwerk- und Flößerstadt führte. Eine freche Klappe hat das Duo sowieso. Als die erste Schenkenzeller Gruppe angekündigt werden sollte, tönten sie foppend: "Ihr dürft euch schon mal an den Schiltacher Narrenmarsch gewöhnen. Schenkenzells Finanzhaushalt wird ab 2018 sowieso zu Konfetti verarbeitet" Ein tolles Gesamtbild boten die Häuptlinge der Schiltacher Zünfte zuvor, die den bunten Lindwurm durch die Stadt anführten. Insgesamt nahmen an dem Umzug 23 Gruppen teil, die ein abwechslungsreiches Bild boten. Im Nu hätte man aufgrund von Stroh, Konfetti und Sägespänen auf der Straße nicht mal ein Schlagloch entdeckt – aber solche Macken gibt es im Schiltacher Städtle ohnehin nicht. Musikgruppen sorgten für den guten Ton. Hexen schlugen waghalsige Purzelbäume und stellten heldenhaft Pyramiden auf. Bonbons und Naschwerk regnete es ins Publikum. Hübsch waren die Pflommasäck aus Erzingen anzusehen. Eine gelungene Parade bescherte den Besuchern einen tollen Tag. Im Anschluss daran war Narrentreiben in allen Ecken und den Besenwirtschaften angesagt. Fotos: Schmidtke