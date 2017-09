Schiltach/Schenkenzell. Außer der bekannten und vor kurzem aufwendig restaurierten Schenkenburg und den wenigen erhaltenen Mauerresten der Burg Schiltach gab es im Mittelalter im oberen Kinzigtal und seinen Seitentälern eine Anzahl weiterer Burgen und befestigter Anlagen, die weitgehend in Vergessenheit geraten sind. Zu dem Thema "Burgen im oberen Kinzigtal" konnte die Mitgliedergruppe Schiltach/Schenkenzell im Historischen Verein für Mittelbaden zusammen mit der Volkshochschule den Archäologen Heiko Wagner aus Kirchzarten für einen Vortrag gewinnen. Der Referent hat in den letzten Wochen Ruinen in unserer Gegend genauer unter die Lupe genommen. Am Freitag, 29. September, wird er in Schiltach die Ergebnisse seiner Arbeit vorstellen. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Schlossbergsaal. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt beträgt drei Euro.