Schiltach Tour in die Vogesen

Vom Col del la Schlucht geht es nach kurzem Anstieg dem dritthöchsten Gipfel der Vogesen entgegen dem Hohneck auf 1363 Meter Höhe. An guten Tagen ist die Aussicht dort oben einmalig , und mit Glück gibt es auch Gämsen zusehen. Anschließend geht es talwärts über den Col du Schaeferthal in Richtung der kleinen Siedlung Le Gaschney. Hier wird eine kurze Vesperpause eingeleget, bevor in den Hang um den Hohneckgipfel eingestiegen wird.

Der Blausteinpfad, Sentier de la Bloy, bringt die Wandergruppe zur Almwirtschaft Frankenthal, hier kann bei eier Einkehr Bergkäse verkostet werden. Die letzten eineinhalb Stunden zurück zum Col de la Schlucht gehören dem berühmten "Sentier des Roches" auch Felsenpfad genannt. Er verlangt Trittsicherheit, und einige kurze exponierte Stellen ein Mindestmaß an Schwindelfreiheit. Er verlangt Kondition jedoch keine Klettereinlagen.

Treffpunkt zu der Tour ist um 7 Uhr an der Apotheke in Schiltach, um Fahr­­­gemeinschaften zu bilden. Ein Vesper, Getränke und gutes Schuhwerk sind notwendig. Die Wanderführung hat Christian Stolzenberg, Telefon 07836/95 53 56. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Gäste sind willkommen.