Schiltach Sternsinger kommen dieses Jahr schon früher

Unter dem Motto "Gemeinsam für Gottes Schöpfung" erbitten sie Mädchen und Jungen Spenden für Kinder, die vom Klimawandel direkt betroffen sind. Auch in diesem Jahr erhält die evangelischen Kirchengemeinde ein Drittel des Erlöses. Die Sternsinger werden am Mittwoch, 28. Dezember, von 13 bis 20 Uhr das Wohngebiet Hoffeld, das Bickenmäuerle, Schenkenzellerstraße, die Altstadt sowie das Gebiet von der Stadtbrücke bis zur Tankstelle Zwick besuchen. Das Welschdorf und der Außenbereich Hinterlehengericht stehen auch an diesem Tag auf dem Programm.Am Donnerstag, 29. Dezember, von 13 bis 20 Uhr werden sie in der Gerbergasse, Bachstraße, Sägergrün, Ziegelhütte, Altersheim, Baumgarten, Hutschberg, Heubach, Leubach, Lehen, Hirschen, Häberlesberg, vor Kuhbach und in Vorderlehengericht inclusive Schmelze, Bühl und Außenbereich unterwegs sein.