Schiltach Sonne und Schnee

Am Wanderparkplatz Seibelseckle startete die Gruppe mit zwölf Wintersportenthusiasten. Von dort stetig steigend führte die Tour zunächst zum Hornisgrindeturm, dann über das Hochmoor am Windpark vorbei zum Rundfunksender auf der Hochebene, wo ein scharfer, kalter Wind die Gruppe erwartete. Nachdem bei herrlichem Sonnenschein ein Panoramablick auf die gegenüberliegenden Bergketten genossen wurde, folgte ein Abstieg zum Wanderheim Ochsenstall. Nach einer Rast führte die Tour dann zunächst weiter talabwärts, dann aber wieder bergan über die Westflanke des Biberkessels bis zum Bismarckturm. Ein Wolken- und Nebelband hatte sich in den Nachmittagsstunden in die Täler der gegenüberliegenden Berge gesenkt und die Sonne verlieh der Landschaft einen besonderen Glanz.

Immer wieder luden Aussichtspunkte zum Verweilen ein. Die Zeit drängte nun zum weiteren Abstieg zum eingefrorenen Mummelsee. Nun war es nicht mehr weit bis zum Ausgangspunkt zurück. Alle Wanderer waren sich in ihrer Beurteilung einig, dass diese Tour unter der Leitung von Michael und Gerlinde Götz eine Genusswanderung war.