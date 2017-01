Schiltach Skikurse starten am Sonntag

Schiltach. Die Ski- und Snowboardschule vom Skiclub Schiltach bietet Kurse für Anfänger und fortgeschrittene Fahrer im Schwarzwald an. Falls die Schneeverhältnisse es zulassen, starten am Sonntag, 8. Januar, alle Kurse. Weitere Informationen und die Anmeldung erfolgen über die Homepage oder direkt beim Leiter der Skischule, Wolfram Hils, Telefon 07836/15 80, beziehungsweise dem Infotelefon des Skiclubs 07836/ 31 41 51. Auch der eigene Lift ist einsatzbereit. Das Technik-Team des Skiclubs Schiltach hatte bereits vor Weihnachten den skiclubeigenen Schlepplift auf dem Emlisberg aufgebaut. Unter der Anleitung von Alois Schönweger, Wolfram Hils und Manfred Berberich lief der Aufbau wie am Schnürchen und ohne große Probleme.