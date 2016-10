Schiltach Schiltach knackt 40-Millionen-Marke

Die Stadt Schiltach rechnet im nächsten Jahr mit einem Einnahmerekord bei der Gewerbesteuer

Schiltach. Ein bisher einmaligers Rechnungsergebnis verkündete Stadtkämmerer Herbert Seckinger auf der jüngsten Gemeinderatssitzung im Rechenschaftsbericht für das Jahr 2015: Auf bisher nie dagewesene rund 72,7 Millionen Euro beläuft sich der Gesamthaushalt der Stadt. Im Vorjahr lag er noch bei 36,6 Millionen Euro und war damit nur halb so hoch, obwohl auch das Jahr 2014 schon rekordverdächtig war. "Grund für diese enorme Steigerung ist eine Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen auf über 40 Millionen Euro", erläuterte Seckinger. In der Planung war man von 13,5 Millionen Euro ausgegangen. Höhere Voraus- und Nachzahlungen spülten den Betrag von 40 381 502,73 Euro in die Stadtkasse. "Insgesamt ist dies ein Zeichen für die sehr gute Situation der großen Industriebetriebe im Ort", erklärte Seckinger. Auch im Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze in Schiltach von 3268 in 2014 auf 3361 in 2015 sieht er "ein Zeichen für die positive wirtschaftliche Entwicklung und eine starke Marktstellung unsere örtlichen Wirtschaft".

Landkreis profitiert