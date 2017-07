Schiltach. Am Sonntag, 23. Juli, finden in Schiltach wieder die "Offenen Ateliers" der Künstlergruppe "Forelle blau" statt. Ab 11 Uhr erwarten die Künstler die Besucher: Uwe Merz auf dem Fräulinsberg, Martina Dieterle in Schenkenzell, Claudia Baumgartner, Paul Armbruster, Beatrix Beck und Klaus Wickersheimer in Schiltach. Ab 14 Uhr sind auch die Ateliers von Karla Kreh und Diet Rahlfs am Marktplatz geöffnet. Die Gäste erwartet eine spannende Rundreise in die Welt der Kunst.