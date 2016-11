Schiltach Quirin Pratsch ist der Beste im Land

Schiltach. Die Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg in Tuttlingen zeichnete jüngst die besten Talente für ihre Prüfleistungen (Notenschnitt von 1,5 und besser) aus. Darunter auch drei Nachwuchskräfte von Hansgrohe: die beiden Mechatroniker Jonas Fleig und Tobias Doll sowie Gießereimechaniker Quirin Pratsch. Quirin Pratsch wurde sogar Landesbester seines Faches.

Insgesamt ehrte die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg 137 Auszubildende. Sarah Siebel erhielt von der IHK Südlicher Oberrhein einen Förderpreis über 2500 Euro für ihre Ausbildungsleistungen. Den Preis stiftete die SMP Deutschland GmbH aus Bötzingen. Er wurde am 28. Oktober 2016 im Freiburger Konzerthaus überreicht. Die Verfahrensmechanikerin für Kunststoff- und Kautschuktechnik Fachrichtung Halbzeuge war eine von 30 Preisträgern. Sarah Siebel hat ihre Ausbildung bei Hansgrohe abgeschlossen und arbeitet nun in der Schlauchfertigung am Standort in Offenburg.