Schiltach Preis für Hansgrohe

Schiltach. Eine internationale Design-Jury hat die Hansgrohe Küchenspülenkombinationen C71 mit dem Prädikat "Red Dot: Best of the Best" für höchste Designqualität ausgezeichnet. Die Begründung der Red Dot-Jury: "Die Hansgrohe Spülenkombination C71 steht für eine perfekte Funktionalität und Ergonomie. Mit ihrer hochwertigen Ausführung wirkt sie zeitlos klassisch und elegant", heißt es in einer Mitteilung. "Eine Red Dot: Best of the Best-Auszeichnung ist für uns etwas ganz Besonderes", wird Jan Heisterhagen, Vice President Product Management bei Hansgrohe, in der Mitteilung zitiert. "Sie ist eine wichtige Anerkennung unserer Leistungen in punkto Produktdesign und Gestaltung . Indem wir Küchenarmatur und Spüle als funktional und ästhetisch aufeinander abgestimmte Einheit anbieten, erfüllen wir Küchenplanern den Wunsch nach Nutzen, Bedienkomfort und Design aus.“