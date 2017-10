Schiltach Noch viele Hinweise auf frühere Wirtschaften

Wer wusste schon, dass im Laufe der Jahrhunderte der "Engel" vom Marktplatz in die Spitalstraße und dann in die Schramberger Straße in Schiltach wanderte. Heute erinnert nur noch das "Engeleck" an den letzten Standort.

Wo war der "Löwen" in Schiltach, wo stand der "Hirsch" oder das "Weysse Rössle" auf Schiltachs Marktplatz, wo gab’s die Krone in der Schenkenzeller Straße und wo stand diese später in der Schramberger Straße? Wo standen die Braueren Aberle und Haist, wo gab es Eiskeller und welche Wirtschaften hatten eine Kegelbahn mit dabei? In zwei Stunden mit kurzer Trinkpause in einem Altstadtkeller wurde die AHD durch Schiltachs Altstadt geführt. Kurzweilig war der Rundgang, der den Teilnehmern dann doch die eine oder andere Überraschung bot und aufzeigte, was für ein großes gastronomisches Angebot im Laufe der Jahrhunderte in Schiltach vorhanden war. Am Ende kehrte man im altehrwürdigen Gasthaus Sonne im Herzen von Schiltach am Marktplatz ein und ließ es sich in geselliger Runde noch gut gehen.