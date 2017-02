Schiltach Neue Kraft kümmert sich um Flüchtlinge

Schiltach/Schenkenzell (sw). Über die Einstellung von Ann-Kathrin Söllner informierte Bürgermeister Thomas Haas in der Sitzung des Schiltacher Gemeinderats. Söllner hat am Montag ihre Tätigkeit aufgenommen. Sie ist zentrale Ansprechpartnerin für alle Flüchtlingsangelegenheiten, unterstützt und koordiniert die Arbeit der Ehrenamtlichen. Söllner hat knapp zwei Jahre lang als Projektmanagerin in der Entwicklung und im Marketing nachhaltiger Produkte gearbeitet, nachdem sie in Heidelberg und Freiburg Geographie mit Fokus auf nachhaltiger Entwicklung studiert hatte. Seit acht Monaten betreut sie als Tandempartnerin eine afghanisch-iranische Flüchtlingsfamilie. Daraus entstand der Wunsch, auch beruflich in diesem Bereich zu arbeiten. Sie engagiert sich ehrenamtlich für ein Zentrum bürgerschaftlichen Engagements in Freiburg.

Weitere Informationen: Sprechzeiten: montags 16 bis 18 Uhr Kreisel, Schiltach; dienstags 13.30 bis 17.30 Uhr Rathaus Schiltach, Zimmer 17, Telefon 07836/58-15; mittwochs und donnerstags 13 bis 17 Uhr Rathaus Schenkenzell, Zimmer 10, Telefon 07836/93 97-18; soellner@stadt-schiltach.de und (ab 20. Februar) ann-kathrin.soellner@schenkenzell.de