Schiltach Musikalischer Fleiß wird belohnt

Einen sehr großen Beitrag an dem Erfolg leisteten die Musiklehrer, die die Jugendlichen an ihren Instrumenten kontinuierlich aus- und weiterbilden. Nicht unerheblich ist der theoretische Teil. Hierfür hat Musikdirektor und Dirigent Ralf Vosseler die Jungmusiker in zusätzlichen Unterrichtsstunden auf die Prüfungen vorbereitet.

Acht Nachwuchsmusiker legen Leistungsabzeichen in Silber oder Gold ab

Das Jungmusikerleistungsabzeichen in Silber erreichten Mara Schmider (Flöte), Dilara Oktar (Klarinette), Lea Riedel (Klarinette), Felix Müller (Saxofon), und in der noch höheren Stufe Gold waren Nico Aberle (Trompete), Yannick Herzog (Saxofon), Robin Hübner (Schlagzeug) und Jeanloup Pineau-Dufaut (Saxofon) erfolgreich.