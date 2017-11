Schiltach "Musik ist die schönste Sprache der Welt"

Desweiteren singt die Chorgemeinschaft, gebildet aus der "Eintracht" Schiltach und dem "Liederkranz" aus Schenkenzell. Erstmals dabei ist das Gitarrenensemble "ASID" in dem junge Leute aus Afghanistan, Irak, Syrien und Deutschland gemeinsam musizieren. Außerdem hat die Seniorengymnastik wieder einige flotte Tänze einstudiert, die sie aufführen wird.

Gruppe "Arche" umrahmt

Für instrumentale Umrahmung sorgen die Gruppe "Arche" mit weiteren Spielern und Solisten. Letztlich wird auch das Publikum noch zum Mitsingen aufgefordert werden. Gespickt werden wird das interkulturelle Konzert mit Texten, die sich vor allem um den Frieden drehen. Sogar für das Auge wird etwas geboten sein. Die Künstlergruppe "Forelle blau" und weitere Kreative, darunter ehemalige Flüchtlinge, werden eine Ausstellung gestalten.

Imbiss und Getränke

Im Anschluss an das Konzert werden ein Imbiss und Getränke angeboten, das lädt zum Verweilen und zum Austausch ein. Die Bewirtung organisieren ehemals geflohene Frauen und Männer aus dem "Netzwerk Willkommen Schramberg-Lauterbach". Unter anderem wird es orientalischen Tee geben und auch Spezialitäten aus den jeweiligen Herkunftsländern.

In diesem Zuge präsentieren die Emigranten ihr selbst gefertigtes Kochbuch mit Rezepten. Die Gruppe "Pax Christi" aus Schramberg wird an einem Infostand für ihr Programm in der kommenden Friedensdekade werben.

Der Eintritt ist frei, Spenden werden aber erbeten. Mit den Spenden soll die Theodor-Schneller-Schule in Jordanien und die Johann-Ludwig-Schneller-Schule im Libanon unterstützt werden. An beiden Schulen leben und lernen christliche und muslimische Kinder gemeinsam. Im Miteinander erfahren sie das friedliche Zusammenleben und lernen Toleranz und Respekt vor der jeweiligen Religion der Anderen.

Weitere Informationen: Die Generalprobe für das interkulturelle Friedenskonzert beginnt heute, Samstag, um 15.30 Uhr in der evangelischen Stadtkirche in Schiltach