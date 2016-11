Zu ihren sechsten Modellbahntagen laden die Modelleisenbahnfreunde Kinzigtal in die Turn- und Festhalle Elzach, Am Schießgraben 7, ein. Dabei wird in teilweise abgeänderter Form die aus Schiltach und Schenkenzell bekannte Anlage "Bad Michelbach" gezeigt, bei der Kinder auch das "Ehrenlokführerdiplom" absolvieren können. Geöffnet ist am Samstag, 5. November, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 6. November, von 10 bis 17 Uhr. Foto: Wegner