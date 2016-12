Mit einem Weihnachtslied bestaunten die Kinder aus dem Kindergarten Zachäus die Geburtsszene mit Maria und Josef in der Waldkrippe am Haldenweg "Vor Kuhbach" in Schiltach. Die Waldkrippe wurde von Revierförster Holger Wöhrle mit seinen Holzfiguren mit Esel und Ochs wieder aufgebaut. Schon auf dem Wanderweg vom Bahnübergang in Richtung Schenkenzell leuchten Teelichter den Weg und einige Spieluhren erklingen im Handumdrehen mit Weihnachtsliedern. Foto: Ziechaus