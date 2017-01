Schiltach In sieben Gruppen von Haus zu Haus

Dank der großzügigen Mithilfe der Bevölkerung konnten 8513,61 Euro gesammelt werden, die zu Zweidrittel für das Kinderhilfswerk Missio bestimmt sind. Dieses hilft weltweit notleidenden Kindern, die vom Klimawandel direkt betroffen sind. Unterstützt wird die Region Turkana in Kenia und weitere Projekte.

Auch in diesem Jahr erhält die evangelischen Kirchengemeinde ein Drittel des Erlöses und unterstützt damit Lia Schreiber aus Schiltach, die ihren Freiwilligendienst beim "Christlichen Dienst" in einem Schulprojekt in Tansania verrichtet. Den Sternsingern und ihren erwachsenen Begleitern dankte die katholische Kirchengemeinde am Dreikönigstag nach dem Gottesdienst mit einem gemeinsamen Essen.