Schiltach "Impulstage" mit der AB-Gemeinschaft stehen an

"Impulse Gottes für das Leben" heißt eine Reihe der Gemeinschaft vom 15. bis 19. März, mit der Prediger im Ruhestand Erich Matter aufwartet. Am Mittwoch, 15. März, geht es um 19.30 Uhr um "Auf der Hochzeit" (Joh. 2,1-11); am Donnerstag, 16. März, 19.30 Uhr, um "Im Wohlstand" (Luk. 19,1-10) und am Freitag, 17. März um 9.30 Uhr bein "Bibel & Brezel" um "In der Tiefzeit" (Luk. 5,17-26) sowie um 19.30 Uhr um "Im Sturm" (Mar. 4,35-41).

Am Sonntag, 19. März, 10 Uhr, beschäftigt sich die AB-Gemeinschaft in der evangelischen Kirche Schiltach mit "Im Abseits" (Luk. 17,11-19) und um 18 Uhr in den Räumen der AB-Gemeinschaft mit "Im Alltag" (Joh. 21).

Der Mensch reagiert auf innere und äußere Impulse. Sei es der zündende Gedanke oder eine neue Erfahrung, die auf mein Denken und Leben Einfluss nehmen. Manch ein Impuls sei hilfreich, andere hätte man am liebsten nie bekommen. Um Gottes gute Impulse für das Leben soll es während der Impulstage gehen. Denn was der Mensch in seinem Tiefsten brauche, das kommt von Gott. So sagt Jesus: "Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht." Nicht Wohlstand, Selbstverwirklichung, Vergnügung und anderes füllten die Menschen wirklich aus, sondern Impulse Gottes. Im Anschluss an die Abendveranstaltungen ist noch die Möglichkeit zum Beisammen sein und zum Gespräch.