Schiltach Herbsttour führt nach Horb

Die 18 Teilnehmer erreichten mit dem Zug den Startpunkt in Loßburg und fuhren über Glatten, Unteriflingen nach Dießen, wo am Fuße des mittelalterlichen Schlosses Hohendießen eine kurze Rast eingelegt wurde. Gestärkt und erholt ging die Tour hinunter ins wildromantische Dießener Tal und am Ende des Tals wieder bergan über Rexingen nach Horb. Vor der mittelalterlichen Kulisse direkt am Neckar bestand nochmals Gelegenheit zum Kraft tanken, bevor der Neckarweg die Biker von Horb nach Dettingen und Neckarhausen ins Glatttal führte. Auf halber Höhe des Glatttals steuerten die Biker auf einem lichtdurchfluteten Waldweg zum Wasserschloss Glatt.

Im Schlosscafé mussten sich die Fahrer zwischen vielerlei leckeren Kuchen und fruchtigen Eisbechern entscheiden. Anschließend führte die Route wieder steil hinauf zum Aussichtsturm von Dürrenmettstetten. Der Turm ermöglichte einen herrlichen Rundumblick vom Brandenkopf bis zur Burg Hohenzollern und zum Dreifaltigkeitsberg – und zeigte die gesamte Tour auf einen Blick.

Von dieser Höhe ging es wieder hinunter ins Glatttal in den Ort Leinstetten, um dann nochmals auf der anderen Talseite die Berge zu besteigen und an Wittendorf vorbei zum Ausgangspunkt nach Loßburg zu gelangen. Die anschließende Abfahrt auf dem Flößerweg über Alpirsbach nach Schiltach erforderte abschließend technisches Können und Durchhaltevermögen, denn es regnete in Strömen – der Herbst ist nun tatsächlich angekommen. Insgesamt wurden auf circa 85 Kilometern fast 1400 Höhenmeter in einer landschaftlich einzigartigen und vielfältigen Region gefahren.