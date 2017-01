Schiltach Hansgrohe macht jetzt Spülbecken

Schiltach. Seine neue Spülenkombinationen präsentierte der Schiltacher Armaturenhersteller Hansgrohe bei seiner Premiere auf der Messe LivingKitchen in Köln erstmals dem Publikum: "Innovative Bedientechnologien, hochwertige Edelstahlspülen und ein bis in den Unterschrank durchdachtes Zubehör bilden nach ein komfortables Gesamtpaket, das Fachbesucher und Endkunden überzeugte und mit der Auszeichnung ›Küchen-Innovation des Jahres 2017‹ in die Messe startete", teilt das Unternehmen mit.